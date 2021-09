Usa Weekly News, la fine della guerra più lunga, Ida e l'abortion law

12/16 Twitter POTUS

Jersey & NY - Il presidente Joe Biden andrà in visita martedì in New Jersey e a New York per seguire da vicino le devastazioni causate dal passaggio dell'uragano Ida. Lo ha annunciato la Casa Bianca. Il presidente farà tappa a Manville, New Jersey, e nel quartiere del Queens, New York, dove undici persone sono morte annegate. Per Biden sarà il secondo viaggio legato a Ida, dopo quello di venerdì in Louisiana