Grecia, roghi fuori controllo in Attica. Evacuati turisti. FOTO

Il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis è andato al Centro di coordinamento delle operazioni congiunte dei Vigili del fuoco a Chalandri, quartiere a nord di Atene. Per Mitsotakis, citato da iefimerida.gr, "la situazione oggi è un po' migliore di ieri. Dobbiamo continuare con grande intensità lo sforzo per limitare tutti gli incendi e per scongiurare i rischi di riaccensione”