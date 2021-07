Terremoto, scossa di magnitudo 8,2 al largo dell’Alaska

L'epicentro si trova a 91 chilometri a est-sudest di Perryville, a una profondità di 46,7 chilometri. Il Centro Nazionale Tsunami del Pacifico ha lanciato l’allarme tsunami per le coste del Pacifico settentrionale

Un terremoto di magnitudo 8,2 è stato registrato al largo della penisola dell'Alaska. Lo ha riferito l'Usgs americano, precisando che l'epicentro si trova a 91 chilometri a est-sudest di Perryville, a una profondità di 46,7 chilometri. Due scosse di assestamento di magnitudo 6,2 e 5,6 sono state avvertite nella stessa zona.

Diramato allarme tsunami

Fortunatamente questa è una zona in gran parte disabitata e i primi piccolissimi centri abitati sorgono ad oltre 70-80 chilometri dall’epicentro. Il terremoto, tuttavia, pare stia provocando la formazione di onde anomale. Il Centro Nazionale Tsunami del Pacifico ha lanciato l’allarme tsunami per le coste del Pacifico settentrionale. In particolare l’allarme tsunami riguarda l’Alaska, le isole Aleutine, il Canada occidentale (Columbia Britannica) e le isole Hawaii.