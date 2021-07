Coree, disgelo fra le parti. Riaperte le comunicazioni tra i due Paesi

Le lettere tra Moon e Kim che hanno riavvicinato i Paesi

Il riavvicinamento è partito nella scorsa primavera anche grazie allo scambio di lettere personali iniziato ad aprile tra il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il supremo comandante nordcoreano Kim Jong-un, finalizzato "a migliorare i legami". I due leader, ha riferito l'Ufficio presidenziale di Seul, hanno concordato come primo passo di ripristinare le linee di comunicazione. Seul e Pyongyang "hanno deciso di riprendere i collegamenti tramite le loro linee dirette a partire dalle 10 del mattino di oggi (le 3 in Italia)", ha affermato Park Soo-hyun, segretario senior per la comunicazione pubblica dell'Ufficio presidenziale sudcoreano, precisando che sulla svolta pesa l'accordo tra i leader dei due Paesi. Moon e Kim nel carteggio intrapreso in primavera si sono scambiati pareri su come favorire la ripresa, condividendo le vedute sulle questioni relative all'avanzamento della riconciliazione intercoreana "per recuperare la fiducia reciproca e spingere nuovamente in avanti le relazioni dei due Paesi", ha aggiunto Park, nel resoconto della Yonhap, agenzia di Stampa sudcoreana