Usa: morto Rodney James Alcala, tra serial killer più feroci

Aveva 77 anni ed era detenuto nel penitenziario di San Quintino, a nord di San Francisco. Il decesso è avvenuto per cause naturali nell'ospedale di San Joaquin Valley. Conosciuto come “Dating Game Killer”, perché accusato di aver ucciso ragazzi e ragazze a cui dava appuntamento, era stato condannato alla pena capitale nel 2010 per cinque assassinii. Ma, dagli anni '70, avrebbe ammazzato almeno 130 persone in diverse parti degli Stati Uniti