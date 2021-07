Croazia, si ribalta bus in autostrada: 10 morti e 30 feriti

Era in viaggio da Pristina (Kosovo) a Francoforte. L'incidente è accaduto nei pressi di Slavonski Brod. Il pullman sarebbe uscito fuori strada, per poi ribaltarsi su di un lato. A bordo viaggiavano circa 60 persone

E' di almeno dieci i morti e una trentina di feriti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto stamane alle 6.20 nei pressi di Slavonski Brod, in Croazia, lungo l'autostrada Belgrado-Zagabria, nel quale è rimasto coinvolto un pullman proveniente da Pristina in Kosovo e diretto a Francoforte in Germania.

Bilancio provissorio

Stando alla stampa locale, il bilancio delle vittime potrebbe crescere ancora dato che molti dei feriti sono in stato grave. Il pullman era pieno, con una sessantina di viaggiatori, e per ora non è noto se tra i morti ci siano anche dei bambini. Non ci sono ancora ipotesi sulle cause dell'incidente, ma il pullman sarebbe uscito fuori strada per poi ribaltarsi su di un lato. Si tratta di uno dei più gravi incidenti stradali nella recente storia della Croazia.