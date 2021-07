Usa, condannato a morte lo “squartatore di Hollywood” Michael Gargiulo

La sentenza è arrivata da un giudice di Los Angeles per gli omicidi di due ragazze, una delle quali è stata uccisa nel 2001 mentre si preparava per uscire con l'attore Ashton Kutcher. La seconda vittima, assassinata nel 2005, era una 32enne madre di quattro bambini. Una terza donna nel 2008 è sopravvissuta ed è stata determinante per le indagini. Il 45enne verrà ora probabilmente estradato in Illinois, dove è accusato di aver ucciso un'altra donna nel 1993