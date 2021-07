Messico, si rompe gasdotto: un "occhio di fuoco" in mare. VIDEO

Un temporale all'origine dell'incendio?

Petroleos Mexicanos è ricorsa all'aiuto di imbarcazioni specializzate per il controllo degli incendi in mare che hanno domato le fiamme con getti d'acqua e azoto dall'alto. Non si sono registrate né vittime né feriti sulla piattaforma. Una fonte anonima all'interno di Pemex ha dichiarato ai media che tutto è cominciato con un temporale che ha danneggiato i macchinari della piattaforma. Non è chiaro per il momento che danni ambientali abbia provocato l’incendio sulla superficie dell’oceano e la perdita di gas in acqua. Il campo petrolifero di Ku-Maloob-Zaap è il più grande controllato da Pemex: vi viene prodotto più del 40% dei suoi quasi 1,7 milioni di barili di greggio giornalieri.