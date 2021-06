Svezia, sfiduciato il premier Lofven: è la prima volta che succede

Stefan Lofven, primo ministro socialdemocratico della Svezia, è stato sfiduciato la mattina del 21 giugno in un voto in parlamento, il primo nella storia politica del Paese con questo esito. Lofven ha adesso una settimana per dimettersi o per indire nuove elezioni. La mozione di sfiducia era stata presentata la settimana scorsa dal partito anti immigrazione Democratici Svedesi dopo che il Partito di Sinistra, sul quale Lofven contava in aula, aveva negato il suo appoggio al piano del premier di liberalizzare il rigido sistema di controllo degli affitti nel Paese.