Fabbriche Volvo e Audi ferme in Belgio, mancano i microchip

Si ferma la produzione di auto in alcuni stabilimenti in Belgio, per la mancanza dei microchip elettronici. Coinvolti lo stabilimento Audi di Bruxelles, che si ferma nelle giornate di oggi e domani e la fabbrica della Volvo a Ghent, che interromperà i lavori tutta la settimana prossima mettendo i 6.500 dipendenti in cassa integrazione per 5 giorni. "I problemi potrebbero protrarsi fino al 2022", fanno sapere dagli impianti.