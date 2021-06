Assegnati Premi Pulitzer: dominano pandemia e morte di George Floyd

Vincono, tra gli altri, il "New York Times" per il racconto di un anno segnato dal Covid-19 e lo "Star Tribune" per la copertura giornalistica della morte dell'afroamericano e della successiva ondata di proteste. Menzione speciale per la donna che filmò l'uomo steso a terra, col collo schiacciato da un agente

Premi a Nyt e Associated Press

Il "Premio per il miglior giornalismo di pubblico servizio" è andato al New York Times, per il suo racconto di un anno segnato dal Sars-CoV-2, sia dal punto di vista sanitario che economico. Premiato anche lo Star Tribune per la copertura giornalistica della morte di George Floyd e le successive rivolte degli afromericani. Vince anche l'Associated Press per le immagini delle proteste.