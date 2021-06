Parto record in Sudafrica, donna dà alla luce 10 gemelli

Gosiame Thamara Sithole, 37enne sudafricana, ha fatto un parto da record. Ha dato alla luce 10 gemelli, nati con un parto cesareo nella notte a Pretoria. Si tratterebbe - se confermato ufficialmente (alcuni media occidentali, come il Mail Online, sottolineano di non aver potuto verificare il fatto in maniera indipendente) - del maggiore parto plurigemellare di cui si ha notizia ad oggi, e la notizia giunge soltanto un mese dopo il primato della maliana Halima Cisse che ha partorito nove bimbi in Marocco. E' stato il marito Tebogo Tsotetsi, e padre dei gemelli, a comunicare con gioia al Pretoria News l'arrivo di sette maschietti e tre bambine dopo sette mesi e sette giorni di gravidanza: "Sono felice. Emozionato, Non riesco a parlare molto" ha detto subito dopo il lieto evento.

Parto naturale

La mamma, qualche giorno prima che desse alla luce i 10 gemelli, in un'intervista aveva spiegato che in un primo momento i medici le avevano comunicato che i bimbi erano sei, per poi contarne otto in un'ecografia successiva. Infine, soltanto durante un intervento dovuto alle complicazioni della gravidanza Sithole aveva scoperto che di bimbi ne aspettava 10. Una gravidanza naturale, ha affermato la donna che è già madre di due gemelli di sei anni, e non ha seguito particolari trattamenti per la fertilità, che sono solitamente all'origine di molti parti plurigemellari. Non è chiaro al momento quale sia lo stato di salute dei neonati. In casi come questo non è raro che i piccoli nascano sottonutriti e abbiano quindi bisogno di particolari cure.