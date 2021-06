Jessica Springsteen, figlia del Boss, incanta Roma e sogna Tokyo

Jessica Springsteen, figlia di Bruce Springsteen, è arrivata terza al Grand Prix Roma. La 29enne ha vinto un montepremi di 400mila euro. Primo nella competizione il tedesco David Will, al secondo posto Laura Kraut, anche lei americana. Obiettivo della figlia del Boss? Olimpiadi di Tokyo (per le quali è già nella lista dei tecnici Usa). La decisione verrà presa tra fine giugno e inizio luglio, manca poco. "Il mio sogno è sempre stato quello di rappresentare gli Stati Uniti nelle competizioni internazionali, - ha confidato lei - quindi quello è decisamente un obiettivo". Jessica Springsteen ha un papà conosciuto in tutto il mondo, ma anche lei ha trovato il proprio talento: è una delle migliori saltatrici d'America e ha già vinto diverse gare (compresa la Fieracavalli a Verona, l'8 novembre 2020). Nella lista per i Giochi ci sono anche Kent Farrington, McLain Ward,Beezie Madden, Lucy Deslauriers, Bliss Heers, Brian Moggre, Devin Ryan, Adrienne Sternlicht e Laura Kraut.

Premi e riconoscimenti di una stella nascente



Come cavaliere giovanile di equitazione, ha vinto le classi nella divisione pony, inclusa la Washington International Pony Equitation Classic Final. Poco più grande ha vinto il campionato nazionale ASPCA Maclay 2008. Nel suo palmares anche il George H. Morris Excellence in Equitation Championship 2009. Come concorrente adulta, nel 2011 ha gareggiato al Royal Windsor Horse Show gareggiando sul suo cavallo Vordnado Van Den Hoendrik. E' stata riserva per gli Stati Uniti alle Olimpiadi estive del 2012. Nel 2014 ha vinto l'American Gold Cup, due anni dopo ha vinto la sua prima gara di salto a cinque stelle del Grand Prix con il suo cavallo Cynar VA. Nel maggio 2017 ha vinto il Falcon Stakes CSI 5 al Royal Windsor Horse Show in sella a Davendy S. Non nasconde di avere una grande passione per l'Italia (la nonna, mamma di Bruce Springteen, è di Vico Equense) e da tre anni è fidanzata con il cavaliere italiano Lorenzo De Luca. Si sono conoscoiti proprio a una gara e anche lui è considerato tra i 10 migliori cavalieri al mondo. Ora non rimane che tifare per lei, che il suo sogno chiamato "Tokyo" si avveri. Come direbbe una persona che conosce bene: "Come on and dream baby!".