Gb, quoziente intellettivo altissimo a 3 anni: è la Baby Einstein

"Non ho mai visto una bambina come lei in oltre 15 anni di attività”. A dichiararlo è il direttore di un asilo inglese. E così la piccola Dayaal Kaur che ha tre anni è stata sottoposta ad una serie di test. Emerge che ha un quoziente intellettivo di 142, molto vicino a quello di un genio come Albert Einstein che toccava quota 160. Si fa un gran parlare in Inghilterra di questa bambina prodigio dopo che il quotidiano locale: “Birmingham Mail” l’ha ribattezzata: “Baby Einstein”.

"A 13 mesi sapeva contare"

Ai media locali il padre ha spiegato che a soli 13 mesi la figlia sapeva già contare fino a 15, a 14 mesi recitava perfettamente l'alfabeto e a 2 anni elencava tutti i pianeti del sistema solare. Inoltre Dayaal ama guardare film che appassionano gli adulti, riesce a partecipare attivamente a conversazioni tra grandioltre ad aver uno spiccato senso dell'umorismo. "Potrebbe diventare una futura leader mondiale, vincere il Nobel per la pace, o semplicemente servire caffè in un locale o svolgere il lavoro dei suoi sogni: gestire delle stalle nello spazio!" – ha detto il padre del piccolo genio-. La famiglia della bambina vive nella città di Great Barr. Il papà della bambina, pur soddisfatto dell’intelligenza della figlia minimizza l’acume e l’intelligenza della Baby Einstein e dice: “Fin quando avra' un sorriso stampato sul volto questa è la cosa più importante non il suo quoziente intellettivo"