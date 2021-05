Australia, decine e decine di topi escono da macchinario agricolo

Gli agricoltori australiani stanno affrontando un'invasione di topi che al momento ha già causato danni per circa 100 milioni di dollari australiani. Il problema sta interessando diverse regioni lungo una striscia di circa mille chilometri sulla parte orientale dell'isola. Come mostra il video in Gunnedah, nel Nuovo Galles del Sud, un agricoltore ha trovate decine e decine di topi mentre stava ripulendo un macchinario per il grano. L'agricoltore ha spiegato che i topi nella zona ci sono sempre stati, ma ha aggiunto che nelle ultime settimane sono aumentati in modo vertiginoso. "E' la prima piaga di topi che abbiamo" ha spiegato. Credit: Alex Laurie via Storyful