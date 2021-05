Usa, esplosione in una diga in Oklahoma: muoiono due operai

Due persone sono morte in seguito ad una esplosione in una diga dell'Oklahoma avvenuta ieri ancora per cause sconosciute: lo riporta il quotidiano Independent, che cita un funzionario locale.

Un terzo operaio è riuscito a mettersi in salvo

I corpi dei due uomini, entrambi contractor della Grand River Dam Authority (Grda), l'agenzia statale che gestisce il fiume Grand River, sono stati trovati in un condotto della diga Kerr, dove erano rimasti intrappolati in seguito all'esplosione di ieri pomeriggio. Con loro c'era un terzo contractor che è riuscito a mettersi in salvo ed è attualmente ricoverato in ospedale per accertamenti. Un portavoce della Grda, Justin Alberty, ha detto che l'esplosione non ha causato danni strutturali alla diga e che è stata avviata un'indagine per determinarne le cause.