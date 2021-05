Razzo in caduta sulla Terra, Protezione civile: “Non state all’aperto”

È la seconda volta che accade in due anni. Il secondo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B è in caduta incontrollata verso la Terra , com’era già accaduto nel 2020 al lanciatore dello stesso modello. E, secondo il Comitato Operativo della Protezione Civile, in Italia ci sono "porzioni" di diverse regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Tuttavia il rischio che l'impatto con l'atmosfera possa avvenire sull'Italia è piccolo e solo nelle prossime ore sarà possibile calcolarlo con maggiore precisione. La Protezione civile invita comunque i cittadini ad adottare “responsabilmente comportamenti di auto protezione”, in primis evitando luoghi aperti.

Stare al chiuso e preferire i piani bassi degli edifici

“È poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici, che pertanto sono da considerarsi più sicuri rispetto ai luoghi aperti”, spiega la Protezione civile, che consiglia "di stare lontani dalle finestre e porte vetrate”. Sono inoltre “più sicuri i piani più bassi degli edifici” perché “i frammenti impattando sui tetti degli edifici potrebbero causare danni, perforando i tetti stessi e i solai sottostanti, così determinando anche pericolo per le persone”. “All'interno degli edifici - continua la Protezione civile - i posti strutturalmente più sicuri dove posizionarsi nel corso dell'eventuale impatto sono, per gli edifici in muratura, sotto le volte dei piani inferiori e nei vani delle porte inserite nei muri portanti (quelli più spessi), per gli edifici in cemento armato, in vicinanza delle colonne e, comunque, in vicinanza delle pareti”.