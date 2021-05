Pesca, tensioni Francia-Uk dopo le proteste dei pescatori nella Manica

Escalation post Brexit nella Manica: le tensioni si concentrano nelle acque vicino all’isola di Jersey dove da stamattina è in atto una protesta di una cinquantina di pescherecci francesi. La Francia ha inviato due motovedette mentre sul posto Londra ha già mandato due navi da guerra per scoraggiare il tentativo di blocco. Il segretario di Stato francese agli Affari europei, Clément Beaune: le "manovre" britanniche "non devono intimidirci". Ue: Regno Unito sta violando gli accordi

Escalation post Brexit tra Regno Unito e Francia sulla pesca nella Manica. Le tensioni si concentrano nelle acque vicino all’isola di Jersey, dipendenza della Corona nel Canale, dove da stamattina è in atto una protesta di una cinquantina di pescherecci francesi. La Francia ha inviato due motovedette nei pressi dell'isola, come si apprende dalle autorità marittime. Sul posto Londra ha già inviato due navi da guerra per scoraggiare proprio il tentativo di blocco dei pescherecci francesi. L'Ue: "Il Regno Unito sta violando gli accordi sulla pesca".

Beaune: "Manovre" britanniche "non devono intimidirci"

Il segretario di Stato francese agli Affari europei, Clément Beaune, all'Afp ha detto che le "manovre" britanniche al largo di Jersey, "non devono intimidirci". Precisando di aver parlato con il suo omologo britannico, David Frost, Beaune ha poi aggiunto: "La nostra volontà è non alimentare tensioni ma avere un'applicazione rapida e completa dell'accordo" post-Brexit sulla pesca. Le nuove condizioni che limitano le attività dei pescherecci europei nelle acque britanniche imposte dal Regno Unito "non rispettano le disposizion dell'accordo" post Brexit sulla pesca e "fino a quando non avremo ricevuto ulteriori giustificazioni dalle autorità britanniche, riteniamo che non debbano essere applicate", ha detto intanto una portavoce della Commissione Ue. "Facciamo appello alla calma e alla moderazione", ha aggiunto la portavoce.