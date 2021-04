Finlandia, poliziotto salva cigno rimasto intrappolato in rete. VIDEO

L'agente si è tolto l'uniforme ed è entrato in acqua per aiutare l'animale rimasto intrappolato in una rete da pesca nel comune finlandese di Pielavesi, situato nella regione del Savo settentrionale

Un agente di polizia si è spogliato a piedi nudi e ha salvato un cigno intrappolato in una rete da pesca nel comune di Pielavesi, in Finlandia, come si vede in questo video diffuso da Storyful. Secondo l'Itä-Suomen poliisilaitos (il dipartimento di polizia della Finlandia orientale), un cittadino aveva denunciato un cigno ferito sul lago Pielavesi, al largo dell'isola di Kirkkosaari, catturato in una rete da pesca e rimasto imbrigliato.



Il salvataggio

Il filmato condiviso dal dipartimento di polizia e girato lo scorso 21 aprile, mostra un ufficiale che si tuffa nelle acque, mettendo un piccolo cappuccio sulla testa del cigno e districandolo dalla rete. "Grazie!" uno spettatore grida mentre il cigno nuota via, finalmente libero.