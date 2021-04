India, bambino cade sui binari: uomo lo salva in extremis. VIDEO

Un bambino cade sui binari e viene salvato in extremis da un dipendente ferroviario qualche istante prima l’arrivo del treno. E’ accaduto il 17 aprile alla stazione di Vangani, vicino a Mumbai, in India dove la scena è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso. Il video è stato pubblicato su Twitter dal ministero delle Ferrovie del Paese ed è diventato virale prima in India e poi in diverse parti del mondo.