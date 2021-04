Secondo Ramadan in pandemia: le misure nei vari Paesi islamici

Inizia il Ramadan per un miliardo e mezzo di fedeli musulmani nel mondo. Ma per per il secondo anno consecutivo dovranno fare i conti con le restrizioni imposte dalla pandemia di coronavirus. Il Ramadan è un mese di preghiera con l'obbligo di digiuno giornaliero, interrotto solo dal tramonto all'alba, e che durerà fino al 12 maggio. Rispetto all'anno scorso, quando i luoghi santi, le moschee, i ristoranti e i negozi erano rigorosamente chiusi, quest'anno le misure anti-covid per il mese islamico del digiuno sono generalmente più blande. Per questo motivo, a seconda dei diversi contesti, viene comunque consentito di rispettare almeno in parte i riti religiosi e le usanze sociali. (COVID: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)