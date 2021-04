Ecuador, il presidente eletto è il banchiere Guillermo Lasso

Lasso, al suo terzo tentativo come candidato alla presidenza, ha guadagnato molti voti che due mesi fa erano andati ad altri candidati, soprattutto Yaku Pérez e Xavier Hervas. Una volta alla guida del Paese, dovrà fare i conti con un Congresso unicamerale di 137 membri, all'interno del quale può contare su appena 31 seggi della sua coalizione Creo-Psc, mentre Arauz guiderà un gruppo di 49 parlamentari. Dovrà negoziare spesso con gli altri partiti, come Pachakutik del candidato Yaku Pérez (27 seggi) e Izquierda democratica di Xavier Hervas (18), e con 13 altri parlamentari.

Lasso: “Un nuovo corso”

Dopo aver ricevuto una telefonata di Arauz che ha riconosciuto la sua vittoria, Lasso ha dichiarato che "la democrazia ha trionfato", aggiungendo: "Questo è un giorno storico, è un giorno in cui tutti gli ecuadoriani hanno deciso il loro futuro. Li ringrazio per la loro fiducia". Secondo gli analisti il presidente eletto manterrà sostanzialmente i cardini del modello neoliberale introdotto da Moreno nell'ultimo quadriennio, ma Lasso ha annunciato che la sua gestione sarà "un nuovo corso molto diverso da quello degli ultimi 14 anni in Ecuador. Dal 24 maggio assumeremo con responsabilità la sfida di cambiare il destino della nostra Patria e realizzare in Ecuador le opportunità e la prosperità a cui tutti aneliamo".