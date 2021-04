Taiwan, almeno 36 morti nel deragliamento di un treno

L’incidente ferroviario è avvenuto in un tunnel nella parte orientale dell’isola. Il primo provvisorio bilancio parla di 36 vittime ma almeno 72 persone sono ancora intrappolate nelle carrozze. Circa 60 i feriti ricoverati in ospedale

Un incidente ferroviario a Taiwan ha provocato almeno 36 morti. Ma il bilancio potrebbe essere molto più alto. Il convoglio è deragliato in un tunnel nella parte orientale dell’isola. La polizia ferroviaria ha dato un primo provvisorio bilancio con 36 vittime ma almeno 72 persone sono ancora intrappolate nelle carrozze dei treni. Circa 60 i feriti ricoverati in ospedale. I soccorritori sono al lavoro per raggiungere i vagoni all'interno della galleria che è gravemente danneggiata e di difficile accesso.