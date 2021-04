New Mexico, parcheggia l'auto e al ritorno trova sciame di api. VIDEO

Immaginate di parcheggiare l'auto per andare a fare la spesa e trovarla invasa da migliaia di api al vostro ritorno. La singolare disavventura è accaduta a Las Cruces, in New Mexico. Uno sciame composto da circa 15mila api ha invaso un'automobile che era stata da poco parcheggiata davanti a un supermercato con un finestrino semiabbassato. Al ritorno, il proprietario dell'auto si è trovato davanti l'enorme sciame. Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del dipartimento locale. Grazie all'aiuto di uno di loro, che è un apicoltore dilettante, lo sciame è stato raccolto e spostato fuori dalla città. GUARDA IL VIDEO DELLO SCIAME DI API NELL'AUTO (Credit: Tony Contreras via Storyful)