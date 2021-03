Il Canale di Suez è ancora bloccato da un'enorme nave portacontainer

Sbloccare il Canale di Suez da Ever Given, enorme nave portacointaner incagliatasi diagonalmente martedì, sembra sia un'impresa difficilissima. Se mercoledì si era ipotizzato un rapido ritorno alla normalità entro 24 ore, ora si sta entrando nel terzo giorno di blocco della rotta marittima che collega il Mediterraneo all’Oceano Indiano

Ever Given, gigantesca nave portacontainer da 220.000 tonnellate e 400 metri di lunghezza, incagliatasi nel Canale di Suez il 23 marzo, sta bloccando ancora la rotta marittima Mediterraneo-Oceano Indiano, nonostante le operazioni per rimetterla a galla siano riprese, dopo una pausa notturna, nella mattinata di giovedì. Secondo quanto affermato dalle Autorità, la navigazione nell'area resta sospesa, fino a quando il cargo sarà nelle condizioni di riprendere il suo viaggio. Tutti i 25 membri dell'equipaggio sono al sicuro e non vi sono state segnalazioni di feriti o inquinamento.

Nelle ultime ore, le draghe hanno ripulito la sabbia e il fango intorno all'enorme imbarcazione, mentre diversi rimorchiatori stanno tentando di spostare ulteriormente la nave, già adagiata lungo una sponda del Canale. Gli scavatori portati sulla riva stanno lavorando per liberare la sezione di prua. Il maltempo che si è abbattutto sulla regione, come la tempesta di sabbia che ha causato l'incidente alla bassa marea delle ultime ore, non ha favorito una rapida soluzione al problema.