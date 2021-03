Egitto, cargo arenato blocca traffico marittimo nel canale di Suez

Il Canale di Suez, una delle principali vie d'acqua del mondo, è bloccato da ieri a causa di un cargo che si è incagliato di traverso. Il traffico marittimo attraverso il canale, che è l'unica via di passaggio per transitare dal Mar Mediterraneo al Mar Rosso e oltre l'Oceano Indiano, è completamente sospeso.

Operazioni di rimozione

Sono state mobilitate diverse imbarcazioni per rimuovere il cargo battente bandiera di Panama "Ever Given" (lungo 400 metri e largo 59 con una stazza lorda di 219.079 tonnellate) incagliatosi a nord del porto di Suez probabilmente a causa di un forte vento. L'ultima volta, la nave era stata registrata dopo il passaggio da Tanjung Pelepas, in Malesia, da dove era partita in direzione Rotterdam, città portuale olandese nella quale sarebbe dovuta giungere dopo una settimana di navigazione.