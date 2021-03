In Pakistan la prima scuola religiosa per transgender

La struttura è una pietra miliare importante per la comunità LGBTQ nel Paese a maggioranza musulmana dove le persone transgender raramente sono accettate dalle proprie famiglie e, per sopravvivere, si rivolgono all’accattonaggio e alla prostituzione

Rani Khan aveva solo 13 anni quando è stata rinnegata dalla sua famiglia e costretta a vivere per strada chiedendo l’elemosina. La sua “colpa”: non riconoscersi nel corpo in cui era nata. Oggi è la promotrice della prima scuola religiosa per transgender del Pakistan.

La scuola

La struttura è una pietra miliare per la comunità LGBTQ nel Paese a maggioranza musulmana, dove le persone transgender raramente sono accettate dalle proprie famiglie e, per sopravvivere, si rivolgono all’accattonaggio e alla prostituzione. "Un tempo, anche io ero una di loro", dice Rani oggi 34enne. “Ma ho promesso a un amico trans morto in un incidente stradale che avrei fatto qualcosa per la comunità”. Ha studiato il Corano a casa e ha frequentato scuole religiose prima di aprire la madrasa. La scuola non ha ricevuto aiuti dal governo. Rani ha investito nella struttura i risparmi di una vita. Nella speranza di raccogliere fondi vendendo vestiti sta insegnando ai suoi studenti a cucire e a ricamare.