È morto Adam Zagajewski, il "poeta dell'11 settembre"

È morto a Cracovia il grande poeta polacco Adam Zagajewski, una delle voci più autorevoli del panorama poetico mondiale. Nato nel 1945 a Leopoli, città allora polacca e oggi ucraina, nel 2001 scrisse la poesia "Try to Praise The Mutilated Wolrd" ("Prova a cantare") uscita dopo l'11 settembre. Il poeta è stato candidato al Premio Nobel per la letteratura.