Stati Uniti, nonna vaccinata riabbraccia nipote dopo tre mesi. VIDEO

Trax, tre anni, e la nonna Jean si sono riabbracciati per la prima volta dopo tre mesi dal loro ultimo incontro. La scena è stata ripresa e diffusa su Facebook. E’ accaduto a Ford City, in Pennsylvania, dove i due si sono rincontrati dopo essersi visti, l’ultima volta, a Natale. L’abbraccio è stato possibile perché la donna, 71 anni, è stata vaccinata (COVID: AGGIORNAMENTI - SPECIALE ).

La decisione sulle mascherine

I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), massime autorità sanitarie federali, hanno infatti deciso che i soggetti completamente vaccinati potranno incontrarsi al chiuso senza indossare mascherine o rispettare il distanziamento sociale. Chi ha ricevuto entrambe le dosi, può incontrarsi senza mascherina anche con persone non vaccinate, purché non ci sia qualcuno ad alto rischio di sviluppare l’infezione in caso di contagio. Nei luoghi aperti al pubblico anche i vaccinati dovranno continuare a rispettare le consuete precauzioni: indossare la mascherina, mantenere il distanziamento, evitare luoghi affollati e con scarsa ventilazione.