Corfù, incendio sulla nave da crociera MSC Lirica: nessun ferito

Momenti di paura sulla MSC Lirica attraccata al porto di Corfù in Grecia. Un vasto incendio è divampato sulla nave da crociera danneggiando la parte centrale dell’imbarcazione. Tempestivo l’intervento delle squadre locali dei vigili del fuoco con tredici veicoli e una barca con a bordo otto uomini. Arrivati in soccorso anche un rimorchiatore e una nave militare della Marina Greca fornita di scialuppa di salvataggio.

Tutti i membri dell’equipaggio, le uniche persone a bordo in quel momento, sono stati tratti in salvo. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute. MSC Lirica, costruita nel 2002 e sottoposta a restyling nel 2015, era ormeggiata nel porto greco dal 30 gennaio per lo stop della stagione invernale.