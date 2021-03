Nuova vita per Baarack, la pecora selvatica con 35 Kg di vello. VIDEO

E’ stata salvata da alcuni soccorritori dell'Edgar's Mission Farm Sanctuary a circa 60 km a nord di Melbourne. Le sue condizioni di salute inizialmente non sono apparse molto buone, ma sono bastati pochi giorni senza più tutta quella lana addosso per riprendersi e familiarizzare con il suo nuovo habitat

Sembrava avere addosso un pesante mantello da cui spuntava solo il muso, così spesso e grosso da farla apparire enorme e da renderle difficile ogni movimento. Baarack, la pecora australiana ritrovata con un vello di più di 35 chilogrammi, è stata salvata da alcuni soccorritori dell'Edgar's Mission Farm Sanctuary vicino a Lancefield, Victoria, a circa 60 km a nord di Melbourne. Le sue condizioni di salute inizialmente non sono apparse molto buone, ma nel corso dei giorni ha cominciato a riprendersi e familiarizzare con il suo nuovo habitat. Quando finalmente è iniziata la tosatura, la pecora deve aver provato un vero sollievo, un senso di liberazione da quel peso che si portava dietro da tanto tempo. Probabilmente senza tutta quella lana, che non si era mai vista prima su un unico animale, deve aver avuto bisogno di adattarsi alla temperatura circostante, ecco allora pronto per lei un “cappottino” per scaldarla. Grazie ai veterinari di questa fattoria Baarack è potuta tornare a una nuova vita, assieme ai suoi simili, con fieno in abbondanza e tante attenzioni.