Terremoto in Giappone, scossa al largo di Fukushima: oltre 100 feriti

Sono circa 120 i feriti a seguito del terremoto che ha colpito ieri il Giappone nord-orientale. La scossa di magnitudo 7.1, secondo la rilevazione dell'Usgs, si è verificata poco dopo le 23 ora locale (le 15 in Italia) e ha avuto come epicentro una profondità di 55 chilometri al largo della costa di Fukushima, la stessa area geografica in cui si è verificata la triplice catastrofe nel marzo 2011. In questo caso però non sono state segnalate anomalie alle centrali nucleari e subito dopo il sisma non è scattato un allarme tsunami.