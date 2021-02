Vaccino Covid, Johnson & Johnson chiede autorizzazione a Fda

Un altro vaccino contro il Covid potrebbe presto essere utilizzato negli Usa. Johnson & Johnson ha presentato alla Food and Drug Administration (Fda) una richiesta di autorizzazione di emergenza per "Janssen", vaccino che viene somministrato senza richiami. Lo ha reso noto la stessa casa farmaceutica (COVID-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE ).

J&J: "Vaccino efficace al 66%"

Johnson and Johnson ha riferito a fine gennaio che il suo vaccino, è efficace al 66% in uno studio globale, con una efficacia variabile dal 72% negli Usa al 57% in Sudafrica, dove predomina una variante più altamente trasmissibile. Il prodotto, sempre secondo la casa farmaceutica, mostra una completa protezione contro l'ospedalizzazione e la morte e l'85% di efficacia contro le forme gravi del virus.