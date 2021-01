Cina, undici minatori tratti in salvo a due settimane dall’esplosione

Undici minatori cinesi sono stati tratti in salvo dopo aver trascorso due settimane a 600 metri sotto terra in seguito a un'esplosione avvenuta il 10 gennaio scorso. Lo riportano i media statali cinesi citati dalla Cnn. Ci sono altri 11 minatori bloccati nella miniera di Qixia, nella provincia orientale dello Shandong, ma di loro non si sono avute più notizie dal giorno dell'incidente. Uno è morto nei giorni scorsi per le ferite riportate durante il crollo.