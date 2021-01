Nessuna folla all'insediamento di Joe Biden il 20 gennaio

Date le circostanze in cui si svolgerà l’insediamento di Joe Biden, in una Washington D.C. militarizzata e “protetta”, saranno pochi i cittadini che vi parteciperanno. Pochi e soprattutto in numero inferiore rispetto a quelli che presero parte, il 20 gennaio 2017, alla cerimonia di Donald Trump. In quell'occasione non vi fu un bagno di folla. Ma i collaboratori del Presidente "truccarono" le foto per far sembrare quella giornata la più partecipata della storia dicendo, alla stampa, di aver dato "alternative facts"