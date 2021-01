I dimenticati dall'Europa

Dormono nei boschi, nei capannoni e in sistemazioni improvvisate, alcuni in vecchi autobus abbandonati, si lavano nei laghi e nei ruscelli, camminano nella neve con infradito o sandali, i più fortunati avvolti in una coperta. Sono le migliaia di persone bloccate al confine tra Bosnia e Croazia: uomini, ragazzi e famiglie, arrivano in maggioranza dal Pakistan, Afghanistan e Bangladesh.

Per arrivare al campo di Lipa si devono percorrere più di due km su una strada sterrata, che d’inverno diventa una lastra di ghiaccio. 30 km da Bihac, cittadina più vicina, a Lipa è stata allestita la tendopoli di emergenza per dare una sistemazione alle migliaia di persone rimaste senza alloggio dopo che il campo per migranti è andato distrutto, lo scorso 23 dicembre.

Un campo “nato male” secondo chi lavora nelle ONG che operano sul campo, costruito per l’emergenza covid lo scorso aprile, gestito dall’OIM che aveva deciso di chiuderlo. Con i centri di Sarajevo pieni e le proteste della cittadinanza, supportate dalle autorità locali, per l’apertura del centro di Bihac, il governo bosniaco ha deciso di tenere le persone a Lipa, nonostante le temperature sotto lo zero e la neve alta. “Se hanno bisogno di acquistare qualcosa e devono raggiungere il centro della città – racconta Fabien della ONG NONAMEKITCHEN – sono costretti a percorrere quattro o cinque ore a piedi e devono farlo al massimo in due altrimenti vengono immediatamente fermati e riportati indietro”.

Nelle tende allestite dall’Esercito sono entrate finora circa 900 persone, quaranta persone in ogni tenda che sì è riscaldata, ci raccontano, ma la notte non basta considerato che le temperature calano fino a oltre -10. I bagni chimici sono allineati all’ingresso del campo, distanti dalle tende e l’acqua è un bene raro.

A Lipa, cibo e beni primari vengono portati quasi quotidianamente da organizzazioni non governative, associazioni di volontariato e dalla Croce Rossa. Ai giornalisti, dopo i primi giorni, è stato vietato di entrare nella tendopoli, la polizia non lascia oltrepassare un determinato punto. Si vedono le tende ricoperte dalla neve e le file di persone, centinaia, che attendono per una coperta, per un pasto caldo e i loro piedi quasi nudi nella neve. “Quasi tutti ci chiedono perché, come mai sono costretti a vivere in queste condizioni” ci racconta Roberta dell’ong italiana, Ispia che opera anche a Lipa e a Sedra dove sono state alloggiate le famiglie e i minori non accompagnati. 400 le persone presenti al momento nel vecchio hotel riadattato, tra loro 50 minori non accompagnati. “L’atmosfera lì è decisamente diversa - continua Tatjiana della stessa Ong - giochiamo con i bambini e aiutiamo le donne, poi vieni a Lipa ed è un disastro”.

In realtà, qualche minore lo incontriamo anche a Lipa, dormono in un capannone vicino “perché è più caldo”. Quando arrivano i volontari c’è sempre qualcuno che attende per chiedere loro un consulto medico, per fare da interprete ad un connazionale più anziano o per informarsi su cosa accadrà nei prossimi giorni. I volontari sono, probabilmente, le poche persone che incontrano e che non indossano una divisa nell’arco di decine di km.

Tra qualche settimana inizieranno i lavori per un nuovo campo che ospiterà 1.500 persone, l’annuncio è stato dato dal ministro della Sicurezza bosniaco dopo aver visitato la tendopoli con il capo della delegazione dell’Unione Europea. Il luogo, Lipa, è stato scelto dal governo tenuto conto delle insistenze e proteste delle autorità locali e della cittadinanza che non intende cedere sulla riapertura dei centri, ristrutturati ad hoc. Con il rischio di costruire un non luogo per migliaia di persone alle porte dell’Europa.