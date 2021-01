4/7

La rappresentante dell'Unhcr nel Paese, Lucie Gagné, in una nota ha elogiato gli sforzi compiuti dal governo della Bosnia Erzegovina. La Bosnia, con il "forte sostegno da parte di diversi attori, tra cui l'Ue e l'Onu", ha permesso di trovare “una soluzione provvisoria per circa 900 persone che vivono in condizioni disastrose a Lipa" (Foto: Monica Napoli/Sky TG24)