Cina, tycoon Lai Xiaomin condannato a morte per tangenti

Lai Xiaomin, ex presidente di China Huarong Asset Management, una delle più grandi società di gestione patrimoniale controllate dalla Cina, è stato condannato a morte per "corruzione e bigamia". Il dirigente d’azienda è stato giudicato colpevole di aver ottenuto 215 milioni di euro in tangenti. Gli importi erano "estremamente elevati, le circostanze particolarmente gravi e con intenti estremamente dannosi", ha detto un tribunale di Tianjin nel pronunciare la sentenza.