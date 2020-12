Covid Stati Uniti, morto il deputato repubblicano Luke Letlow

Negli Stati Uniti è morto per "complicazioni legate al Covid-19" deputato del Congresso Luke Letlow, di 41 anni, eletto lo scorso novembre in Louisiana per i repubblicani

Il giovane deputato del Congresso americano Luke Letlow, eletto lo scorso novembre, è morto per "complicazioni legate al Covid-19". Lo ha riferito il suo portavoce nella notte, come riporta la Cnn (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

Positivo dal 18 dicembre

Letlow, 41 anni, eletto in Louisiana per i repubblicani, aveva annunciato la sua positività al virus lo scorso 18 dicembre, scrivendo su Facebook che era "a casa a riposare, seguendo tutte le linee guida CDC, i protocolli di quarantena e le raccomandazioni dei medici". Alcuni giorni dopo era stato ricoverato in ospedale in terapia intensiva.

La nota della famiglia

Il portavoce di Letlow, Andrew Bautsch, ha confermato la morte del membro del Congresso eletto all'Ochsner-LSU Health Shreveport. “La famiglia apprezza le numerose preghiere e il sostegno negli ultimi giorni, ma chiede privacy durante questo momento difficile e inaspettato”, ha detto Bautsch in una nota.