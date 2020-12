Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 5.2

Trema la terra in Croazia. Il Centro sismologico euro-mediterraneo ha registrato alle 6.28 una scossa di magnitudo 5.2 a 50 chilometri dalla capitale Zagabria, nell’area di Sisak. Dopo poco più di un’ora, alle 7.49 di è verificata una scossa di assestamento forza 4.8. Per ora non si hanno notizie di feriti o danni. A marzo, una scossa di magnitudo 5.3 aveva colpito la capitale croata causando un morto e 27 feriti.