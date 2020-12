Francia, tre gendarmi uccisi durante un intervento per lite domestica

Doveva essere un intervento per sedare una lite domestica, si è trasformato in una tragedia. Tre gendarmi sono stati uccisi e un quarto ferito è rimasto ferito in una frazione di Puy-de-Dome, nella Francia centrale.

Un 48enne ha aperto il fuoco contro gli agenti

Gli agenti erano stati chiamati intorno a mezzanotte per riportare la calma durante un litigio in ambito familiare. Dovevano soccorrere una donna che si era rifugiata sul tetto dell'abitazione. Appena arrivati sul posto sono stati bersagliati da un uomo, che ha aperto il fuoco contro di loro. Un poliziotto è rimasto subito ucciso, un altro ferito. Il 48enne, dopo aver sparato verso i due gendarmi, ha dato fuoco alla casa e ha di nuovo esploso dei colpi verso altri due agenti che erano giunti sul posto, uccidendoli. Secondo quanto riferito dalla procura, la donna è stata salvata. I pompieri sono sul posto per domare le fiamme. L'uomo era già conosciuto alle forze dell'ordine per una vicenda legata alla alla custodia dei figli.