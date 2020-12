Covid, la Cina: virus arrivato dall’estero da cibi surgelati

Da settimane i giornali governativi stanno dando spazio alle ipotesi che il coronavirus non sia nato a Wuhan ma che sia arrivato dall’estero attraverso cibi surgelati. Secondo l’Oms si tratta di una ricerca “altamente ipotetica” ma si è pronti ad acquisire i dati per capire quanto siano affidabili gli studi cinesi

La città di Wuhan ha dichiarato che sono risultati positivi al nuovo coronavirus tre campioni prelevati dagli imballaggi di alimenti congelati importati. Secondo la commissione, due campioni sono stati prelevati in un magazzino refrigerato da carne bovina congelata proveniente dal Brasile e il terzo in un altro magazzino da pesce congelato proveniente dal Vietnam. Le spedizioni di alimenti surgelati dai quali sono stati prelevati i campioni contaminati non erano state immesse sul mercato.