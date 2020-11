Russia, bimba cade dal quarto piano e atterra sulla neve: salva. VIDEO

La bimba di sei anni - per cause ancora ignote - è precipata da un'altezza di circa 12 metri, riportando solo qualche contusione sul corpo. La madre, in quel momento assente, rischia di essere perseguita per negligenza

È caduta dal quarto piano di un palazzo, ma complice l'abbondante neve si è salvata. Nella città di Tomsk, in Russia, lo scorso 21 novembre una bambina di sei anni è precipitata - per cause ancora ignote - dal balcone della sua abitazione, da un'altezza di circa 12 metri, riportando solo qualche contusione sul corpo. Lo riporta il Mirror citando fonti locali.