Covid, riparte crociera ai Caraibi, ma a bordo ci sono già 5 positivi

La prima nave da crociera ai Caraibi a riprendere la navigazione da inizio pandemia è stata costretta ad attraccare sull'isola di Barbados dopo soli 5 giorni di viaggio. A bordo cinque persone sono infatti risultate positive al Covid-19. Secondo la Cnn il SeaDream Yacht Club ha dichiarato in un comunicato stampa che gli ospiti sono risultati positivi al virus, affermando che tutti gli ospiti e l'equipaggio non essenziale sono in quarantena nelle proprie stanze.

La situazione a bordo

approfondimento

Coronavirus, i 10 Paesi con più casi in 24h: Italia quarta nel mondo

Al momento del primo tampone preliminare positivo, eseguito l’’11 novembre, la nave si trovava nelle Grenadine, tappa subito lasciata per far rientro a Barbados. A bordo 66 membri dell'equipaggio e 53 passeggeri che se risulteranno negativi ai prossimi test, potranno essere in grado di sbarcare sull’isola nei prossimi giorni, nel rispetto dei protocolli imposti dalle autorità locali. "Il personale medico della nave ha testato tutti i membri dell'equipaggio e tutti i test sono risultati negativi – si legge nella nota della compagnia - e SeaDream sta attualmente riesaminando tutti gli ospiti". I funzionari dell'azienda sono infatti in attesa dell'approvazione del governo locale per sbarcare le persone una volta eseguiti “tutti i protocolli raccomandati dalle autorità sanitarie". I viaggi invernali di SeaDream, ripresi solo dal ​​7 novembre, sono stati nuovamente bloccati.