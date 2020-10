Donald Trump cancella o sposta la festa per l’Election Night?

Che sia stata cancellata o semplicemente “spostata” alla Casa Bianca non si sa. Ma martedì 3 novembre la tanto attesa, epica festa per celebrare altri quattro anni di Presidenza Trump non si svolgerà in uno degli hotel preferiti del Presidente, il Trump International Hotel di Washington, D.C. Tutto questo secondo il New York Times, che ha sentito una persona vicina a The Donald. Il motivo che ha portato alla disdetta ancora non si conosce. Forse si saprà, soltanto, nella notte tra il 3 e 4 novembre.