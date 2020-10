Chi passeggia a Times Square (per molti "crossroads of the world" - incrocio del mondo) si può imbattere in due cartelloni pubblicitari che parlano di Ivanka Trump e del marito Jared Kushner. I billboards, realizzati dal Lincoln Project (organizzazione repubblicana ma estremamente critica nei confronti di Donald Trump), accusano i due di aver mostrato indifferenza e completa assenza di empatia verso gli americani che stanno soffrendo a causa dell’emergenza Covid-19. La coppia ha già minacciato azioni legali.