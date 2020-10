Terremoto in Islanda, deputato scappa dall'aula. VIDEO

Un terremoto di magnitudo 5,6 ha colpito la parte meridionale dell'Islanda, giovedì 20 ottobre, facendo tremare il palazzo del parlamento nella capitale Reykjavik. In quel momento stava intervenendo il deputato del partito "Pirata" Helgi Hrafn Gunnarsson. Come si vede nel video, pubblicato sulla piattaforma Storyful, il politico è immediatamente fuggito via dall'aula. A rendere più comica la situazione, il fatto che alle sue spalle il presidente della Camera Steingrímur J Sigfússon sia rimasto immobile, invitando tutti a restare seduti e calmi. La scossa non ha provocato danni.