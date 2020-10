Berlino, danneggiate 70 opere in 3 musei: sospetti su un 39enne

Secondo quanto riporta Bild online è accaduto il 3 ottobre: al museo di Pergamo, all'Alte Nationalgalerie e al Neues Meseum sarcofagi egizi, sculture in pietra e tele dell'800 sono stati sfregiati con un liquido oleoso. Tra le ipotesi anche il coinvolgimento di Hildmann, chef vegano, autore di libri di cucina e noto sostenitore di teorie vicine all’estrema destra: ha detto più volte che il museo di Pergamo ospita il "trono di Satana" ed è il centro della "scena satanista globale”

Lo scorso 3 ottobre, 70 opere e pezzi antichi sono stati danneggiati in un attacco ad alcuni dei prestigiosi edifici dell'Isola dei Musei di Berlino. Lo riporta la Bild online, secondo cui tra le ipotesi ci sarebbe il coinvolgimento di un complottista fanatico di 39 anni, Attila Hildmann, che in passato aveva definito il museo di Pergamo come un "Trono di Satana" e centro dei "satanisti e dei criminali del coronavirus". Oltre al museo di Pergamo sono stati colpiti l'Alte Nationalgalerie e il Neues Meseum.