“Rebuild the Word”, il lockdown non ferma la creatività dei bambini

Non è troppo tardi per partecipare; infatti, le famiglie di tutto il mondo possono ancora contribuire con le proprie creazioni LEGO a realizzare una versione digitale del globo, inviandole al sito lego.com/rebuild-the-world.

Secondo una nuova ricerca condotta dal Gruppo LEGO, i più piccoli desiderano trascorrere più ore in famiglia giocando1 e i genitori hanno notato che il gioco ha rivestito un ruolo fondamentale nell'intrattenimento della famiglia durante la pandemia COVID-192.



Inoltre, il 94% dei genitori crede che il gioco aiuti a sviluppare abilità creative, tra cui la determinazione, attitudine fondamentale per il futuro successo dei bambini4.

A proposito dell'esperienza in famiglia con le costruzioni durante il lockdown, il papà della Famiglia italiana ha affermato che: “E’ stato un periodo difficile con un risvolto positivo: abbiamo avuto del tempo tutti insieme non solo per giocare ma anche per inventare giochi in famiglia divertendoci. Così é nata PazzaPiazza d’Italia; l’idea di dare una nuova vita ad un luogo, la piazza, che in Italia è sinonimo di feste e incontri, ma che per tanti mesi, non si è potuta vivere. PazzaPiazza ha visto tante versioni differenti, nate dall’immaginazione di Nicolò mentre condividevamo i nostri ricordi.”

L'installazione sarà visibile presso la LEGO House dal 6 ottobre al 6 novembre.