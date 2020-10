Il secondo "no" in due anni

Oltre 180.000 elettori sono stati chiamati alle urne per rispondere al quesito: "Vuoi che la Nuova Caledonia ottenga la piena sovranità e diventi indipendente?", oltre la metà di loro ha scelto di votare No. Un risultato che delude i movimenti che da anni provano a richiedere l'indipendenza dallo stato europeo. Dopo una lunga contesa con il Regno Unito, la Nuova Caledonia venne conquistata dalla Francia nel 1853 e quasi da subito nacquero movimenti indipendentisti.

Macron: "Fiducia nella Repubblica"

Il presidente della Repubblica Francese ha fatto sapere di aver accolto con "profondo sentimento di riconoscenza e umiltà" il risultato del referendum in Nuova Caledonia il risultato del referendum in Nuova Caledonia. "Gli elettori si sono espressi - ha proseguito Macron nella sua dichiarazione - e hanno in maggioranza confermato il loro auspicio di mantenere la Nuova Caledonia in Francia. In quanto capo dello stato, accolgo questo segnale di fiducia nella Repubblica"